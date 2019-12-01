Менеджер Хабиба раскритиковал Макгрегора за выбор соперника

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз с иронией отреагировал на новость о скором поединке Конора Макгрегора. В частности, функционер раскритиковал ирландца за выбор соперника. Напомним, 18 января в Лас-Вегасе состоится встреча Макгрегора с Дональдом Серроне.
«Рад, что Ковбой получил этот бой. Всё ещё верю, что он может выиграть. Но если хочешь драться за титул в лёгком весе, то нужно выходить на бой с Джастином Гэтжи. Когда дерёшься с Джастином, нужно быть готовым к тому, что ты его завалишь или он сделает это с тобой. Конор это знает», — написал Абдельазиз.
К записи он прикрепил забавное фото, которое иллюстрирует, что Макгрегор выбрал простой вариант. Соответствующее фото можно увидеть на странице Абдельазиза в «Инстаграме».
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