Аскаров выступит в андеркарде боя Макгрегор — Серроне
Российский боец UFC Аскар Аскаров проведёт следующий поединок 18 января 2020 года на турнире UFC 246, проведение которого планируется в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соперником Аскарова станет экс-претендент на титул в наилегчайшем весе Тим Эллиотт, сообщает MMA Fighting.
Для Аскара Аскарова это будет второй бой в карьере в UFC. Его дебют в лиге состоялся в сентябре 2019 года на турнире в Мехико, и тогда ему удалось свести к ничьей встречу с Брендоном Морено. Эллиотт предыдущий раз выступал на турнире в Тампе в октябре 2019 года. В первом раунде он уступил удушающим приёмом Дейвсиону Фигейредо.
Напомним, главным событием турнира в Лас-Вегасе станет встреча Конора Макгрегора с Дональдом Серроне.
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