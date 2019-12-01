Холлоуэй: у Макгрегора есть сердце, он такой же человек, как и мы
Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй рассказал, что с уважением относится к экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.
«То, что позволяет себе говорить Макгрегор, — бизнес. А бизнес есть бизнес. Понимаете, есть определённые линии, которые нельзя переступать, чтобы это не становилось личным. Конор никогда их не пересекал. За это я его уважаю. Мы обменивались колкостями, но никогда не говорили что-то сумасшедшее.
Он поддержал меня, когда у меня сорвались бои с Хабибом и Ортегой. Более того, он поддержал меня перед встречей с Эдгаром. У этого парня есть сердце, он такой же человек, как и мы. Да, иногда он делает неправильные вещи, но этот парень — человек", — приводит слова Холлоуэя MMA Fighting.
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