Холлоуэй: у Макгрегора есть сердце, он такой же человек, как и мы

Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй рассказал, что с уважением относится к экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

«То, что позволяет себе говорить Макгрегор, — бизнес. А бизнес есть бизнес. Понимаете, есть определённые линии, которые нельзя переступать, чтобы это не становилось личным. Конор никогда их не пересекал. За это я его уважаю. Мы обменивались колкостями, но никогда не говорили что-то сумасшедшее.

Он поддержал меня, когда у меня сорвались бои с Хабибом и Ортегой. Более того, он поддержал меня перед встречей с Эдгаром. У этого парня есть сердце, он такой же человек, как и мы. Да, иногда он делает неправильные вещи, но этот парень — человек", — приводит слова Холлоуэя MMA Fighting.