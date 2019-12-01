Шлеменко: А. Емельяненко — топ-боец. Сработал на высшем уровне

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился впечатлениями от победы Александра Емельяненко над Михаилом Кокляевым, отдав должное обоим и отметив, что Емельяненко по-прежнему остаётся спортсменом топ-уровня.
«Ожидал от боя большего, получилось слишком предсказуемо. Думал, у Михаила получится себя лучше проявить. Но если бы было соревнование в тяжёлой атлетике, то была бы похожая ситуация в обратную сторону. Кокляев был готов хорошо, сбросил много веса, почти перестроился из тяжелоатлета в бойца, хорошо дышал. Но ему не хватило опыта. Здесь он сразу попал в сложнейшую ситуацию. Вышел против топового бойца. Не надо забывать, что Александр Емельяненко таковым является.
Александр в этом матче удивил меня с хорошей стороны. У него не было желания калечить Михаила, нанести ему повреждения. Он работал очень аккуратно, на удивление. Сделал всё дозировано, как профессионал. Он и не оставил вопросов по своей победе, но и Михаила не стал калечить. Сработал на высшем уровне. В реванше смысла не вижу. Их интересно смотреть, если бой был равный. Кокляеву будет так же сложно, а, может, и ещё сложнее», — рассказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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