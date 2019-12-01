Рой Джонс не в восторге от поединка Александра Емельяненко с Кокляевым
Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс поделился мнением о недавнем поединке Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым, дав понять, что он не в восторге от боёв подобного рода.
«Поединки, когда дерутся ребята из разных видов спорта, стали уже серьёзной историей. Посмотрим, как будет дальше, но хочется всё-таки видеть бойцов, дерущихся с другими бойцами. А пауэрлифтер — это не боец, это пауэрлифтер. Ещё и первый бой проводил. Это немного не то», — цитирует американца издание «Спорт-экспресс».
Напомним, Александр Емельяненко и Михаил Кокляев провели поединок по правилам профессионального бокса. Встреча была рассчитана на четыре раунда, но Емельяненко нокаутировал соперника в первой же трёхминутке.
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