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Рой Джонс не в восторге от поединка Александра Емельяненко с Кокляевым

Рой Джонс не в восторге от поединка Александра Емельяненко с Кокляевым
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс поделился мнением о недавнем поединке Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым, дав понять, что он не в восторге от боёв подобного рода.

«Поединки, когда дерутся ребята из разных видов спорта, стали уже серьёзной историей. Посмотрим, как будет дальше, но хочется всё-таки видеть бойцов, дерущихся с другими бойцами. А пауэрлифтер — это не боец, это пауэрлифтер. Ещё и первый бой проводил. Это немного не то», — цитирует американца издание «Спорт-экспресс».

Напомним, Александр Емельяненко и Михаил Кокляев провели поединок по правилам профессионального бокса. Встреча была рассчитана на четыре раунда, но Емельяненко нокаутировал соперника в первой же трёхминутке.

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