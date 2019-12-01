Усик не торопится с титульным боем и не против встречи с Чисорой

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик признался, что не намеревается получить титульный бой в супертяжёлом весе в кратчайшие сроки. По словам украинца, на данном этапе он не против помериться силами с экс-претендентом на титул Дереком Чисорой.
«Не спешу. Пускай Руис и Джошуа дерутся. Буду доволен боем с Чисорой или с кем-либо ещё. Дерек значительно вырос с момента поединка с Кличко. Он больше не пытается бить кого-то на пресс-конференциях и ни в кого не плюётся.
Пока не думаю о титульном бое. Просто хочу драться. После моего следующего поединка об этом можно будет что-то говорить", — приводит слова Усика Boxingnews24.
Напомним, украинец дебютировал в супертяжёлом весе в октябре 2019 года и досрочно справился с Чаззом Уизерспуном.
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