Нурмагомедов: никогда не встречал успешных людей, которые спят до обеда

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео с разминки с одного из пляжей, прикрепив мотивационное обращение к болельщикам, отметив, что нужно просыпаться как можно раньше и не спать до обеда.
«Я никогда не встречал успешных людей, которые спят до обеда. Просыпайтесь по утрам, люди», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
Посмотреть видео с разминки можно на «Чемпионате».
Свой следующий поединок Хабиб Нурмагомедов должен провести против Тони Фергюсона. У обоих бойцов в UFC — серия из 12 побед. Хабиб в последний раз выходил в октагон в сентябре 2019 года и досрочно справился с Дастином Порье, тем самым лишив соперника звания временного чемпиона организации. Фергюсон в последнем бою досрочно справился с Дональдом Серроне.
Ранее стало известно, что Тони Фергюсон подписал контракт на бой с Нурмагомедовым.
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