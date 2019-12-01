Нурмагомедов: никогда не встречал успешных людей, которые спят до обеда

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео с разминки с одного из пляжей, прикрепив мотивационное обращение к болельщикам, отметив, что нужно просыпаться как можно раньше и не спать до обеда.



«Я никогда не встречал успешных людей, которые спят до обеда. Просыпайтесь по утрам, люди», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Посмотреть видео с разминки можно на «Чемпионате».

Свой следующий поединок Хабиб Нурмагомедов должен провести против Тони Фергюсона. У обоих бойцов в UFC — серия из 12 побед. Хабиб в последний раз выходил в октагон в сентябре 2019 года и досрочно справился с Дастином Порье, тем самым лишив соперника звания временного чемпиона организации. Фергюсон в последнем бою досрочно справился с Дональдом Серроне.



Ранее стало известно, что Тони Фергюсон подписал контракт на бой с Нурмагомедовым.