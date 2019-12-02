Появилось видео, как А. Емельяненко отправили в нокдаун на тренировке по боксу

В паблике «Дерёмся как умеем» в социальной сети «Вконтакте» выложили видео 2017 года, на котором можно посмотреть, как российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался в нокдауне на тренировке по боксу, после того как пропустил удар от Арби Мадаева.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Видео сняли в 2017 году, когда Емельяненко приступил к тренировкам в бойцовском клубе «Ахмат», после того как вышел из колонии, где провёл более двух лет. Осенью 2018 года боец прекратил тренировки в «Ахмате».

Напомним, в минувшие выходные 38-летний Емельяненко нокаутировал 40-летнего стронгмена Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошёл по правилам бокса.

