Появилось видео, как А. Емельяненко отправили в нокдаун на тренировке по боксу
В паблике «Дерёмся как умеем» в социальной сети «Вконтакте» выложили видео 2017 года, на котором можно посмотреть, как российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался в нокдауне на тренировке по боксу, после того как пропустил удар от Арби Мадаева.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Видео сняли в 2017 году, когда Емельяненко приступил к тренировкам в бойцовском клубе «Ахмат», после того как вышел из колонии, где провёл более двух лет. Осенью 2018 года боец прекратил тренировки в «Ахмате».
Напомним, в минувшие выходные 38-летний Емельяненко нокаутировал 40-летнего стронгмена Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошёл по правилам бокса.
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