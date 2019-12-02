В команде Нурмагомедова рассказали о подготовке Хабиба к бою с Фергюсоном

В команде российского бойца Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории, рассказали, как спортсмен готовится к поединку с американцем Тони Фергюсоном. Нурмагомедов и Фергюсон выйдут в октагон в Нью-Йорке 18 апреля.
«Хабиб постоянно тренируется, он находится в форме. Целенаправленная подготовка может начаться уже в начале 2020 года», — приводит слова представителя команды бойца ТАСС.
Последний бой Нурмагомедов провёл в сентябре, когда в титульном поединке победил американца Дастина Порье. Фергюсон не выходил в октагон с июня, после того как победил Дональда Серроне.
31-летний Нурмагомедов провёл 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 28 побед (в том числе 12 побед в 12 боях в UFC). На счету 35-летнего Фергюсона 25 побед в 28 поединках в MMA.
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