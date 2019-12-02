«Это не спорт». Олейник — о бое Емельяненко и Кокляева

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник поделился мнением о поединке по правилам бокса, в котором приняли участие боец MMA Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев. Емельяненко отправил соперника в нокаут в первом раунде.

«Мы можем делать, конечно, бои против хоккеистов, пловцов, тяжелоатлетов, шахматистов. И они, безусловно, могут быть в хорошей физической форме. Но здесь работают не количество и сила мышц, а специальные навыки.

Поэтому изначально это неверно сравнивать и шансов особых нет (у представителей других видов спорта. — Прим. «Чемпионата»). Значит, это не спорт, а способ привлечь внимание», — цитирует Олейника «Р-Спорт».

Ранее в Сети появилось видео нокдауна Емельяненко на тренировке по боксу.