«Это не спорт». Олейник — о бое Емельяненко и Кокляева
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник поделился мнением о поединке по правилам бокса, в котором приняли участие боец MMA Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев. Емельяненко отправил соперника в нокаут в первом раунде.
«Мы можем делать, конечно, бои против хоккеистов, пловцов, тяжелоатлетов, шахматистов. И они, безусловно, могут быть в хорошей физической форме. Но здесь работают не количество и сила мышц, а специальные навыки.
Поэтому изначально это неверно сравнивать и шансов особых нет (у представителей других видов спорта. — Прим. «Чемпионата»). Значит, это не спорт, а способ привлечь внимание», — цитирует Олейника «Р-Спорт».
Ранее в Сети появилось видео нокдауна Емельяненко на тренировке по боксу.
Появилось видео, как А. Емельяненко отправили в нокдаун на тренировке по боксу
- 2 декабря 2019
-
12:25
-
11:29
-
10:15
-
09:46
-
09:24
-
00:51
- 1 декабря 2019
-
23:59
-
22:38
-
21:33
-
21:05
-
19:38
-
19:22
-
17:32
-
16:31
-
15:58
-
14:56
-
13:54
-
12:42
-
11:40
-
10:44
-
09:31
-
04:08
-
02:58
-
00:09
- 30 ноября 2019
-
23:44
-
23:41
-
23:34
-
23:13
-
22:15
-
21:38
-
21:04
-
19:05
-
17:27
-
17:00
-
16:25
Партнерский контент