Руки-Базуки вызвал на бой бывшего мэра Липецка
Российский блогер Кирилл Терёшин, известный под прозвищем Руки-Базуки, бросил вызов бывшему мэру Липецка Михаилу Гулевскому. Напомним, в октябре Терёшин дебютировал в смешанных единоборствах, проиграв другому блогеру Олегу Монголу, который победил соперника в поединке по альтернативным правилам MMA.
По словам блогера, он желает подраться с бывшим мэром Липецка по причине плохого состояния дорожного покрытия в городе.
«Вызываю Гулевского, бывшего мэра города, на бой за плохие дороги», — сказал Терёшин в видео, опубликованном в YouTube-канале «Липецкмедиа».
Ранее 23-летнему Терёшину, который раздувал бицепсы при помощи самодельного синтола с вазелином, провели первую операцию из нескольких запланированных.
Руки-Базуки показал новое видео с руками после операции
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