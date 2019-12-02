Руки-Базуки вызвал на бой бывшего мэра Липецка

Российский блогер Кирилл Терёшин, известный под прозвищем Руки-Базуки, бросил вызов бывшему мэру Липецка Михаилу Гулевскому. Напомним, в октябре Терёшин дебютировал в смешанных единоборствах, проиграв другому блогеру Олегу Монголу, который победил соперника в поединке по альтернативным правилам MMA.

По словам блогера, он желает подраться с бывшим мэром Липецка по причине плохого состояния дорожного покрытия в городе.

«Вызываю Гулевского, бывшего мэра города, на бой за плохие дороги», — сказал Терёшин в видео, опубликованном в YouTube-канале «Липецкмедиа».

Ранее 23-летнему Терёшину, который раздувал бицепсы при помощи самодельного синтола с вазелином, провели первую операцию из нескольких запланированных.