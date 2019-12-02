«Я побью тебя». Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на приглашение подраться со стороны Рахима Чахкиева, олимпийского чемпиона 2008 года в весовой категории до 91 кг и члена Совета чемпионов Федерации бокса России.

Чахкиев говорил, что желает сразиться с Емельяненко по правилам бокса, однако тот заявил, что готов подраться с ним по правилам смешанных единоборств.

«Я тут смотрел, Чахкиев хочет побоксировать со мной, подраться. Если ты готов подраться, Чахкиев, надевай перчатки MMA и выходи в клетку. Я побью тебя. Будь мужчиной. «Ахмат» — сила!» — обратился Емельяненко к Чахкиеву в «Инстаграме».

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» бойца.

Ранее в Сети появилось видео нокдауна Емельяненко на тренировке по боксу.

Появилось видео, как А. Емельяненко отправили в нокдаун на тренировке по боксу