«Я побью тебя». Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на приглашение подраться со стороны Рахима Чахкиева, олимпийского чемпиона 2008 года в весовой категории до 91 кг и члена Совета чемпионов Федерации бокса России.
Чахкиев говорил, что желает сразиться с Емельяненко по правилам бокса, однако тот заявил, что готов подраться с ним по правилам смешанных единоборств.
«Я тут смотрел, Чахкиев хочет побоксировать со мной, подраться. Если ты готов подраться, Чахкиев, надевай перчатки MMA и выходи в клетку. Я побью тебя. Будь мужчиной. «Ахмат» — сила!» — обратился Емельяненко к Чахкиеву в «Инстаграме».
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» бойца.
Ранее в Сети появилось видео нокдауна Емельяненко на тренировке по боксу.
- 2 декабря 2019
-
14:01
-
13:14
-
12:25
-
11:29
-
10:15
-
09:46
-
09:24
-
00:51
- 1 декабря 2019
-
23:59
-
22:38
-
21:33
-
21:05
-
19:38
-
19:22
-
17:32
-
16:31
-
15:58
-
14:56
-
13:54
-
12:42
-
11:40
-
10:44
-
09:31
-
04:08
-
02:58
-
00:09
- 30 ноября 2019
-
23:44
-
23:41
-
23:34
-
23:13
-
22:15
-
21:38
-
21:04
-
19:05
-
17:27