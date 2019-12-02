Амир Хан дал прогноз на реванш Руис — Джошуа

Британский боксёр Амир Хан, бывший чемпион мира в первом полусреднем весе, поделился ожиданиями в преддверии матча-реванша с участием тяжеловесов Энди Руиса и Энтони Джошуа. Второй поединок Руиса и Джошуа состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря.

В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

«То, что Энтони немного сбросил вес, означает, что он собирается активнее боксировать. Когда у боксёра большая мышечная масса, ему хочется просто стоять и обмениваться ударами. Но это не его стиль.

Ему нужно вернуться к тому стилю, который был у него, когда он победил на Олимпиаде (в 2012 году. — Прим. «Чемпионата»). Нокаут придёт, если он проявит ум, будет применять джеб.

Думаю, Энтони нокаутирует его между пятым и седьмым раундами, если будет придерживаться плана», — приводит слова Хана BoxingScene.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Руис — Джошуа.