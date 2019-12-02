«Ходят слухи, что он не совсем здоров». Экс-чемпион UFC — об А. Емельяненко

Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский, бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории, ответил на вопрос болельщика о возможности его поединка с Александром Емельяненко.

«Кто знает, может быть, кривая сведёт меня и с одним, и со вторым братом когда-нибудь, так что поглядим. Знаю, что Александр поливает всех грязью в «Инстаграме» и интернете.

Если драться за большие бабки, то главное, чтобы был полный доступ ко всем его медицинским анализам, потому что ходят слухи, что он не совсем здоров», — приводит слова Орловского Fight Time.

40-летний Орловский, который был чемпионом UFC в тяжёлом весе с 2005 по 2006 год, в 2009 году уступил Фёдору Емельяненко, старшему брату Александра, в титульном поединке на турнире WAMMA.

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