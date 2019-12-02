«Маленькая жирная свинья его уделала». Фьюри вспомнил первый бой Джошуа — Руис

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри жёстко посмеялся над Энтони Джошуа и Энди Руисом, вспомнив первый бой боксёров в преддверии матча-реванша, который состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря.

В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

«Руис — маленькая жирная свинья, уничтожившая все пончики в Калифорнии. После этого он отправился на бой с боксёром, который прошёл 12-недельный тренировочный сбор с участием лучших британских учёных.

Джошуа использовал современные мониторы сердца, все кроссфит-машины, лучшее питание и диету. Но маленький толстяк пришёл и уделал его в семи раундах. Это бой один на один, где всё может случиться», — приводит слова Фьюри talkSPORT.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Руис — Джошуа.