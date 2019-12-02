Бой Емельяненко — Кокляев стал самым успешным за всю историю «РЕН ТВ»

29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» состоялся поединок с участием бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева. Бой прошёл по правилам бокса и завершился победой Емельяненко в первом раунде.
Поединок транслировался на «РЕН ТВ» и стал самым успешным эфирным событием за всю его историю, сообщает пресс-служба телеканала.
По данным Mediascope, ТВ-трансляцию главных поединков турнира – с 22:40 до 1:00 мск – посмотрели 21,0% зрителей в возрасте 25—54 лет. Доля среди мужчин того же возраста составила 31,2%.
За главным боем Емельяненко — Кокляев наблюдала половина российских мужчин в возрасте 25-54 лет. Канал собрал среднюю долю телесмотрения 47,8% с рейтингом 7,2.
Это лучшие показатели эфирного события за всю историю «РЕН ТВ». Турнир телеканала стал самым популярным боксёрским событием в 2019 году: цифры более чем в два раза превышают результаты боя Сергей Ковалёв — Энтони Ярд, расположившегося на второй строчке.
Более того, поединок Емельяненко — Кокляев собрал у экранов больше телезрителей, чем бой ММА Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье в сентябре. Доля телесмотрения последнего составила 39,2% среди мужчин 25—54 лет.
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