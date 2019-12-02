Де ла Хойя: Руис может нокаутировать Джошуа

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя поделился ожиданиями в преддверии матча-реванша с участием тяжеловесов Энди Руиса и Энтони Джошуа. Второй поединок Руиса и Джошуа состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря.
В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
«Руиса уволили из Top Rank, но он смог реализовать американскую мечту. Он получил шанс сразиться с титаном бокса. Он крупный и сильный парень, и он смог нокаутировать Джошуа. Это было внушительно. Нужно ещё раз проанализировать первый бой, потому что тогда Джошуа выглядел не лучшим образом с самого начала. Реванш будет другим. Оба будут мыслить иначе. Джошуа во втором бою будет решительным, голодным и сосредоточенным на победе.
Посмотрим, сможет ли Энди Руис справиться со славой и давлением. Это должно быть очень интересно. Когда я дрался, мне всегда было удобнее с высокими соперниками, по низким боксёрам сложнее попасть. Руис будет снова бросать свои хитрые удары. Думаю, ему по силам нокаутировать Джошуа», — приводит слова де ла Хойи Boxing News 24.
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