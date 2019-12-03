Руис: если Джошуа захочет пойти в размен, то это будет даже лучше для меня

Чемпион мира WBA, WBO и IBF в тяжёлом весе мексиканец Энди Руис поделился ожиданиями от боя-реваншу с британцем Энтони Джошуа.
«Думаю, что Джошуа будет куда осторожнее. Но если он захочет пойти в размен — тем лучше для меня. Мне нравится размениваться ударами, это мой стиль. 7-го декабря я планирую оказать давление, поработать по корпусу и сломать его. Нужно посмотреть на его состояние, он сейчас под прессингом. Я же чувствую себя отлично, потому что моя мечта стала явью. Но я хочу большего. Хочу построить своё наследие», – приводит слова Руиса BoxingScene.
Напомним, британец сенсационно уступил Руису в поединке, который проходил 1 июня в Нью-Йорке (США). В итоге Джошуа лишился трёх поясов. Теперь соперники 7 декабря проведут бой-реванш в Саудовской Аравии.
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