«Во мне разгорелся огонь». Нурмагомедов — о подготовке к бою с Фергюсоном

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, рассказал, как будет готовиться к поединку с американцем Тони Фергюсоном. Бой Нурмагомедова с Фергюсоном состоится в Нью-Йорке 18 апреля.

«Буду тренироваться, пахать. Я набираю опыт, становлюсь старше. Мне 31 год, такой возраст, когда человек может находиться на пределе возможностей. Буду тренироваться ещё больше, соперник сильный, опасный.

Чувствую, что во мне разгорелся огонь. С предыдущих боёв в подготовке ничего не изменится. В любом случае это MMA, здесь нужно бороться, бить, душить, ломать. Просто подход может измениться. Будем относиться к делу более профессионально. Пределов человеческим возможностям нет», — цитирует Нурмагомедова «RT на русском».

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