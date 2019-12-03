Отец Хабиба назвал бой сына с Фергюсоном самым большим в истории UFC

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, выразил уверенность, что бой сына с американцем Тони Фергюсоном станет самым крупным событием в истории организации. Хабиб и Тони выйдут в октагон в Нью-Йорке 18 апреля.
«Макгрегор? Обхожу тему Конора, поскольку он не в теме. Макгрегор движется сам по себе. Думаю, он будет драться с Дональдом Серроне.
Главное, 18 апреля Хабиб встретится с Тони Фергюсоном в Бруклине. Тони уже подписал контракт. Это будет самый большой бой в истории UFC», — цитирует Нурмагомедова-старшего «RT на русском».
Отец Хабиба добавил, что намеревается получить визу в США, хотя ранее ему не раз в ней отказывали.
«Пытаюсь её получить. Документы отправлены в Казахстан. Жду, когда меня пригласят туда. Числа 22-го буду в Алма-Ате. Надеюсь, пройду собеседование», — сказал он.
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