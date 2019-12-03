Кокляев нашёл перчатки, которые потерял после боя с Емельяненко. Видео

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал, что нашёл перчатки со своего поединка с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Ранее Кокляев сообщил, что у него пропали перчатки.

Напомним, Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде поединка 29 ноября, который прошёл по правилам бокса.

Кокляев рассказал в своём «инстаграме», что успешно прошёл МРТ после боя. Кроме того, выяснилось, что перчатки никто не крал, просто их удачно спрятали.

«МРТ сделали, всё нормально, двигаемся дальше, на тренировку.

Перчатки на месте. Катмен их просто вовремя положил в тёмное, укромное место. Ну а мы сейчас придумаем какой-нибудь конкурс», — сказал стронгмен.

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