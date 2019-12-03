Отец Хабиба признал возможность боя Махачева и Макгрегора

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его подопечный Ислам Махачев, вероятно, получит возможность сразиться с Конором Макгрегором, если тот победит Дональда Серроне. Поединок Макгрегора и Серроне назначили на 18 января.

«Ислам сейчас готов драться с любым соперником из топ-10 лёгкого веса UFC. И если он сделает это досрочно, станет претендентом на чемпионский пояс.

У Махачева есть возможность встретиться даже с Конором, если он выиграет у Серроне. Почему нет?» — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова «RT на русском».

Махачев занимает 15-е место в рейтинге бойцов-легковесов UFC. Макгрегор располагается на третьей строчке, а Серроне — на пятой.