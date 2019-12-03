Джошуа рассказал, что Вл. Кличко даёт ему советы перед боем с Руисом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энтони Джошуа рассказал о советах, которые даёт ему Владимир Кличко в преддверии матча-реванша с чемпионом Энди Руисом. Второй бой Руис — Джошуа состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря.
Несмотря на то что Джошуа нокаутировал Кличко в апреле 2017 года, боксёры стали добрыми друзьями.
«Он дал мне множество советов. Влад на шаг впереди. Он более дисциплинирован, чем я, более дипломатичен.
Он дал мне советы насчёт диеты и тренировок. Об этом и говорят, когда видят, как изменилось моё тело. Я воспользовался его советами, и поэтому, возможно, мой вес может колебаться», — цитирует Джошуа BoxingScene.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Руис — Джошуа, в котором на кону будут стоять чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
- 3 декабря 2019
-
13:00
-
12:16
-
12:08
-
11:44
-
11:18
-
10:34
-
09:27
-
09:19
-
09:08
-
00:59
- 2 декабря 2019
-
23:18
-
21:35
-
20:03
-
19:43
-
17:53
-
16:15
-
16:02
-
15:30
-
14:58
-
14:01
-
13:14
-
12:25
-
11:29
-
10:15
-
09:46
-
09:24
-
00:51
- 1 декабря 2019
-
23:59
-
22:38
-
21:33
-
21:05
-
19:38
-
19:22
-
17:32
-
16:31