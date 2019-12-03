Джошуа рассказал, что Вл. Кличко даёт ему советы перед боем с Руисом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энтони Джошуа рассказал о советах, которые даёт ему Владимир Кличко в преддверии матча-реванша с чемпионом Энди Руисом. Второй бой Руис — Джошуа состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря.

Несмотря на то что Джошуа нокаутировал Кличко в апреле 2017 года, боксёры стали добрыми друзьями.

«Он дал мне множество советов. Влад на шаг впереди. Он более дисциплинирован, чем я, более дипломатичен.

Он дал мне советы насчёт диеты и тренировок. Об этом и говорят, когда видят, как изменилось моё тело. Я воспользовался его советами, и поэтому, возможно, мой вес может колебаться», — цитирует Джошуа BoxingScene.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Руис — Джошуа, в котором на кону будут стоять чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

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