Олимпийский чемпион Чахкиев отказался драться с А. Емельяненко по правилам MMA

Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев отказался драться с бойцом MMA Александром Емельяненко по правилам смешанных единоборств и заявил, что поединок может пройти только по правилам бокса.
Напомним, Емельяненко нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева в боксёрском поединке. Чахкиев вызвал бойца на поединок по правилам бокса, а тот в ответ предложил провести бой по правилам ММА.
«Не понимаю, почему они (Кокляев и Емельяненко. — Прим. «Чемпионата») решили выяснять отношения в ринге, мне это не понравилось. Они зашли на мою территорию, в бокс, устроили цирк, и я как олимпийский чемпион по боксу, добившийся выдающихся результатов, крайне этим недоволен.
Емельяненко со своей стороны заявил, что вызывает любого на бой, что бить людей — это его работа. Поэтому хочется, чтобы Александр нашёл в себе смелость и выступил по правилам бокса. Пускай это будут два с половиной или восемь раундов. И это будет по правилам профессионального бокса, а не в клетке», — цитирует Чахкиева ТАСС.
- 3 декабря 2019
-
14:21
-
13:25
-
13:00
-
12:16
-
12:08
-
11:44
-
11:18
-
10:34
-
09:27
-
09:19
-
09:08
-
00:59
- 2 декабря 2019
-
23:18
-
21:35
-
20:03
-
19:43
-
17:53
-
16:15
-
16:02
-
15:30
-
14:58
-
14:01
-
13:14
-
12:25
-
11:29
-
10:15
-
09:46
-
09:24
-
00:51
- 1 декабря 2019
-
23:59
-
22:38
-
21:33
-
21:05
-
19:38
-
19:22