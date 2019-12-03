Олимпийский чемпион Чахкиев отказался драться с А. Емельяненко по правилам MMA

Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев отказался драться с бойцом MMA Александром Емельяненко по правилам смешанных единоборств и заявил, что поединок может пройти только по правилам бокса.

Напомним, Емельяненко нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева в боксёрском поединке. Чахкиев вызвал бойца на поединок по правилам бокса, а тот в ответ предложил провести бой по правилам ММА.

«Не понимаю, почему они (Кокляев и Емельяненко. — Прим. «Чемпионата») решили выяснять отношения в ринге, мне это не понравилось. Они зашли на мою территорию, в бокс, устроили цирк, и я как олимпийский чемпион по боксу, добившийся выдающихся результатов, крайне этим недоволен.

Емельяненко со своей стороны заявил, что вызывает любого на бой, что бить людей — это его работа. Поэтому хочется, чтобы Александр нашёл в себе смелость и выступил по правилам бокса. Пускай это будут два с половиной или восемь раундов. И это будет по правилам профессионального бокса, а не в клетке», — цитирует Чахкиева ТАСС.

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