Фергюсон начал подготовку к бою с Нурмагомедовым. Видео
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал в своём «твиттере» видеозапись с тренировки по боксу. Напомним, Фергюсон подписал контракт на поединок с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом организации в лёгком весе. Бойцы сразятся в октагоне 18 апреля в Нью-Йорке.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
В последнем поединке 35-летний Фергюсон техническим нокаутом победил соотечественника Дональда Серроне. Бой состоялся в июне 2019 года. Всего на счету американского спортсмена 25 побед и три поражения в 28 поединках в MMA.
31-летний Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.
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