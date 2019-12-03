Фергюсон начал подготовку к бою с Нурмагомедовым. Видео

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал в своём «твиттере» видеозапись с тренировки по боксу. Напомним, Фергюсон подписал контракт на поединок с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом организации в лёгком весе. Бойцы сразятся в октагоне 18 апреля в Нью-Йорке.

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В последнем поединке 35-летний Фергюсон техническим нокаутом победил соотечественника Дональда Серроне. Бой состоялся в июне 2019 года. Всего на счету американского спортсмена 25 побед и три поражения в 28 поединках в MMA.

31-летний Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.

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