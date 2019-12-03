Порье в шутку пожалел, что пришёл без пистолета на бой с Нурмагомедовым
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье пошутил, отвечая на вопрос одного из болельщиков, чего ему не хватило в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Порье проиграл Нурмагомедову в титульном поединке в сентябре 2019 года, после того как Хабиб провёл удушающий приём в третьем раунде и защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе.
Один из болельщиков спросил Порье, что тот сделал бы иначе в поединке с Нурмагомедовым.
«Взял бы пистолет», — написал боец в своём «твиттере».
30-летний Порье провёл 32 поединка в смешанных единоборствах, одержав в них 25 побед (в том числе 12 нокаутом) и потерпев 6 поражений, а ещё один бой признали несостоявшимся. После поражения от Нурмагомедова американец пока не выходил в октагон.
Порье ответил на вопрос о самом опасном сопернике Нурмагомедова
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