Порье в шутку пожалел, что пришёл без пистолета на бой с Нурмагомедовым

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье пошутил, отвечая на вопрос одного из болельщиков, чего ему не хватило в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Порье проиграл Нурмагомедову в титульном поединке в сентябре 2019 года, после того как Хабиб провёл удушающий приём в третьем раунде и защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе.

Один из болельщиков спросил Порье, что тот сделал бы иначе в поединке с Нурмагомедовым.

«Взял бы пистолет», — написал боец в своём «твиттере».

30-летний Порье провёл 32 поединка в смешанных единоборствах, одержав в них 25 побед (в том числе 12 нокаутом) и потерпев 6 поражений, а ещё один бой признали несостоявшимся. После поражения от Нурмагомедова американец пока не выходил в октагон.

