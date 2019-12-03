Арум сообщил, что Бетербиев следующий поединок проведёт в Китае

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил о ближайших карьерных перспективах чемпиона мира по версии IBF и WBC в полутяжёлом весе Артура Бетербиева. По словам функционера, россиянин следующий поединок, вероятнее всего, проведёт в Китае.

«У Артура есть обязательства перед IBF. Мы получили от организации разрешение на объединительный бой с Гвоздиком, но теперь он должен встретиться с Мэн Фаньлуном. Это крепкий парень из Китая. Надеемся организовать этот бой в Китае, у нас есть солидное предложение провести турнир на одном из островов, который называют „Китайские Гавайи“. Эдди Хирн сказал, что победитель поединка Бетербиев — Фаньлун подерётся с Дмитрием Биволом», — приводит слова Арума Boxingnews24.