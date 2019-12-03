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Прокурор будет требовать смертную казнь убийце дочери бойца UFC

Прокурор будет требовать смертную казнь убийце дочери бойца UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Прокуратура штата Алабама будет требовать высшей меры наказания для убийцы Ани Бланшар — дочери бойца UFC Уолта Харриса, сообщает MMA Fighting.

Напомним, Бланшар пропала в октябре 2019 года. Практически сразу полиция объявила её пропавшей без вести и приступила к поискам. Уолт Харрис призывал общественность помочь в поисках 19-летней девушки через свои социальные сети, а также сам вплотную занимался этим делом, отказавшись от участия в турнире UFC on ESPN 7.

Вскоре полиция обнаружила машину Бланшар, позже были задержаны трое подозреваемых. Наконец, 25 ноября было объявлено, что полиция обнаружила тело погибшей девушки. Теперь сообщается, что она была застрелена. Прокуратура подчёркивает, что не называет ни одного из подозреваемых убийцей до тех пор, пока вина кого-либо из них не будет доказана. Вместе с тем, как говорилось выше, прокурор по этому делу будет требовать высшей смертной казни для виновного. В Алабаме таковой является смертная казнь.

Дочь известного бойца месяц искали всей Америкой. История закончилась трагедией
Уолт Харрис отказался от главного боя в жизни ради поисков, но всё напрасно. Накануне полиция обнаружила тело 19-летней Ани Бланшар.
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