Хантер уверен в победе над Поветкиным

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Майкл Хантер поделился ожиданиями от противостояния с Александром Поветкиным, которое намечено на 7 декабря. По словам американца, он уверен в своём успехе.
«Мой стиль, мои передвижения по рингу и мой боксёрский интеллект — проблема для любого боксёра. Выбрал Поветкина, потому что он один из самых жёстких парней, и я понимал, что он не откажется от встречи. Я не испытываю страха, потому что, когда выступаю на пике формы, никто не в силах победить меня.
Поветкину будет сложно. Отдам всё, что у меня есть. Хочу выступить на этом турнире лучше всех, мне нужно показать себя, и неважно, фаворит я или аутсайдер. Просто чувствую себя лучшим. Конечно, я постараюсь нокаутировать Александра, всегда ищу возможность победить досрочно. Если увижу у него признаки слабости, сразу же попытаюсь воспользоваться этим», — приводит слова Хантера BoxingScene.
- 3 декабря 2019
-
20:42
-
20:02
-
19:43
-
18:22
-
17:43
-
16:00
-
15:14
-
14:21
-
13:25
-
13:00
-
12:16
-
12:08
-
11:44
-
11:18
-
10:34
-
09:27
-
09:19
-
09:08
-
00:59
- 2 декабря 2019
-
23:18
-
21:35
-
20:03
-
19:43
-
17:53
-
16:15
-
16:02
-
15:30
-
14:58
-
14:01
-
13:14
-
12:25
-
11:29
-
10:15
-
09:46
-
09:24