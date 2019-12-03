Блахович и Андерсон могут возглавить турнир UFC в Рио-Ранчо

15 февраля в Рио-Ранчо (штат Нью-Мексико, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В его главном событии, вероятнее всего, встретятся бойцы полутяжёлого веса Ян Блахович и Кори Андерсон, сообщает MMA Fighting. Стороны близки к подписанию контракта. Потенциально победитель этой встречи в дальнейшем может выйти на титульный бой.

Бойцы уже встречались в прошлом, в сентябре 2015 года Андерсон одолел соперника решением судей. На данный момент Кори занимает пятое место в рейтинге UFC и идёт на серии из четырёх поединков. Последний раз он выходил в октагон в минувшем месяце, когда нокаутировал Джонни Уокера. Что касается Блаховича, то поляк победил шесть раз в последних семи боях. В ноябре 2019 года он одолел Роналдо «Жакаре» Соузу.