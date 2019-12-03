Хабиб проведёт платную пресс-конференцию, средства пойдут на лечение детей

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов анонсировал пресс-конференцию в Краснодаре в формате общения с болельщиками «вопрос-ответ». Мероприятие будет платным, стоимость билета составит 1000 рублей. Все вырученные средства от продажи билетов пойдут на лечение тяжело больных детей, сказано в заявлении Хабиба на официальной странице в «Инстаграме».
«Все уже наверно догадываются, что у нас 13 декабря будет крупный турнир в Краснодаре Gorilla FC 22.
В главном бою вечера защиту титула проведёт Тагир Уланбеков. Выступят много других хороших и именитых бойцов. В преддверии турнира, после взвешивания, я проведу встречу с фанатами в формате «вопрос-ответ» в КТЗ «Чемпион». Стоимость билета на нашу встречу будет стоить тысячу рублей. Все деньги с проданных билетов мы с вами отдадим детям, которые очень сильно в них нуждаются», — написал Хабиб.
Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в «Инстаграме».
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