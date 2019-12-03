Уорд: Альваресу лучше держаться подальше от Бивола и Бетербиева
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд считает, что действующему чемпиону мира в двух весовых категориях Саулю Альваресу стоит забыть о дальнейшем покорении полутяжёлого веса. По слова американца, Канело не стоит и задумываться о поединках с чемпионом мира по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым или чемпионом мира по версии WBA Super Дмитрием Биволом.
«Ему нужно оставить этих ребят. Ему будет лучше, если он оставит Бетербиева и Бивола в покое. Саулю нужно держаться от них подальше», — приводит слова Уорда Boxingnews24.
Напомним, ранним утром 3 ноября мск Сауль Альварес нокаутировал Сергея Ковалёва и стал чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе. Пока не ясно, продолжит ли мексиканец выступать в этом дивизионе.
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