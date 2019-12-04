Бойцы MMA одновременно отправили друг друга в нокдаун. Видео

В Лиссабоне состоялся поединок с участием бойцов смешанных единоборств Эдера Лопеса и Диего Невеша. Лопес и Невеш вышли в октагон в рамках турнира, организованного промоушеном ECE.
Бой завершился досрочно в первом раунде, после того как оба спортсмена оказались на полу, а зрители стали свидетелями уникального явления: двойного нокдауна. В итоге победу присудили Лопесу, который смог подняться после нокдауна, в то время как его оппонент остался лежать на настиле. Видео появилось в «твиттере» пользователя Майки Томаса.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Похожий случай произошёл в поединке с участием Фёдора Емельяненко и Мэтта Митриона в 2017 году. Тогда победу одержал американец.
Ранее в Сети появилось видео, как Александра Емельяненко отправили в нокдаун на тренировке по боксу.
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