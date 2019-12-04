Джошуа и Руис провели открытую тренировку. Видео
Боксёры Энтони Джошуа и Энди Руис, выступающие в тяжёлой весовой категории, провели открытую тренировку в преддверии матча-реванша, который состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря. В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и отобрал у того чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Руис провёл 34 боя в профессиональном боксе, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение. На счету Джошуа 23 поединка, в которых он одержал 22 победы (в том числе 21 нокаутом) и потерпел одно поражение.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Энди Руис — Энтони Джошуа.
Джошуа рассказал, что Вл. Кличко даёт ему советы перед боем с Руисом
«Маленькая жирная свинья его уделала». Фьюри вспомнил первый бой Джошуа — Руис
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