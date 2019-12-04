Гончаров отреагировал на видео с нокдауном А. Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Евгений Гончаров прокомментировал публикацию в Сети видео, на котором бойца MMA Александра Емельяненко отправили в нокдаун на тренировке по боксу. Видео сняли в 2017 году, когда Емельяненко приступил к тренировкам в бойцовском клубе «Ахмат», после того как вышел из колонии, где провёл более двух лет.
«Балу (боец Арби Мадаев, отправивший в нокдаун Емельяненко. — Прим. «Чемпионата») — хороший боец, бокс у него на уровне мастера спорта.
Я слышал эту историю. Александр, когда был на сборах в клубе «Ахмат», сам предложил Балу поспарринговать. Хотя у них разница в весовых категориях: один дрался по ММА в 77 кг, другой — в 120. И Александр при этом атаковал, заряжался на удары — и наказание пришло вот таким образом.
Емельяненко любит говорить, что он непобедимый, что он лучший боец. Ну вот, пожалуйста: парень вышел, который на три категории ниже выступает, и отправил его на канвас», — приводит слова Гончарова «Матч ТВ».
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