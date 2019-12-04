«Они станут палить изо всех пушек». Фергюсон — о бое Макгрегора и Серроне
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон рассказал, чего, по его мнению, следует ожидать от поединка Конора Макгрегора и Дональда Серроне. Бойцы выйдут в октагон 18 января.
«Должен сказать, если Серроне попадёт по нему как следует, Макгрегор свалится, словно тонна кирпичей. Но, как я всегда говорю, ожидаю двойного нокаута.
Думаю, эти парни станут палить изо всех пушек. Будет отличный бой. Я уже в нетерпении», — приводит слова Фергюсона MMAJunkie.
Макгрегор не выступал в октагоне с октября 2018 года, после того как в титульном поединке уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, который защитил чемпионство UFC в лёгком весе. Серроне последний бой провёл в сентябре 2019 года, когда уступил Джастину Гэтжи.
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