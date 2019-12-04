Видео: проморолик турнира UFC on ESPN 7

Организаторы опубликовали проморолик, посвящённый предстоящему турниру UFC в Вашингтоне 7 декабря. Главным событием вечера станет поединок бойцов тяжёлого веса Алистара Оверима из Голландии и представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка. На счету 39-летнего Оверима 45 побед в 63 боях в MMA. У 31-летнего Розенстрайка 9 побед в 9 поединках.

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Соглавным боем станет поединок Марины Родригес из Бразилии и представительницы США Синтии Кальвильо, выступающих в женском минимальном весе.

В остальных боях главного карда выступят:

Стефан Стрюве — Бен Ротуэлл (тяжёлый вес)

Аспен Лэдд — Яна Куницкая (женский легчайший вес)

Коди Стаманн — Сун Ядун (легчайший вес)

Роб Фонт — Рики Саймон (легчайший вес).