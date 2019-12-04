Поветкин заявил о цели вновь стать чемпионом мира
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин заявил, что намерен вернуть себе титул. Российский боксёр был регулярным чемпионом мира по версии WBA с 2011 по 2013 год.
«У меня есть цель выйти на бой за звание чемпиона мира и выиграть», — приводит слова Поветкина ТАСС.
Также боксёр рассказал, что думает о ближайшем сопернике американце Майкле Хантере. Поветкин и Хантер выйдут на ринг в андеркарде матча-реванша Энди Руис — Энтони Джошуа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря.
«Хантер — достойный соперник, думаю, мы покажем хороший бой», — сказал Поветкин.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Руис — Джошуа, в котором на кону будут стоять чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
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