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Поветкин и Хантер провели дуэль взглядов. Видео

Поветкин и Хантер провели дуэль взглядов. Видео
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Александр Поветкин и американец Майкл Хантер провели дуэль взглядов в преддверии поединка, который состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря. Бой Поветкин — Хантер пройдёт в андеркарде матча-реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном «твиттере» Matchroom Boxing.

Ранее Поветкин рассказал, что в будущем намерен вернуть себе чемпионский титул, и поделился мнением о Хантере. На счету российского боксёра 37 поединков, в которых он одержал 35 побед (в том числе 24 нокаутом) и потерпел два поражения.

Напомним, интернет-портал «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Руис — Джошуа, в котором на кону будут стоять чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

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