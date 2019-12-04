Поветкин и Хантер провели дуэль взглядов. Видео

Российский боксёр Александр Поветкин и американец Майкл Хантер провели дуэль взглядов в преддверии поединка, который состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря. Бой Поветкин — Хантер пройдёт в андеркарде матча-реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном «твиттере» Matchroom Boxing.
Ранее Поветкин рассказал, что в будущем намерен вернуть себе чемпионский титул, и поделился мнением о Хантере. На счету российского боксёра 37 поединков, в которых он одержал 35 побед (в том числе 24 нокаутом) и потерпел два поражения.
Напомним, интернет-портал «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Руис — Джошуа, в котором на кону будут стоять чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
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