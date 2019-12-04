Шлеменко встретится с Бранчем 14 декабря

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко (59-13), который 14 декабря возглавит турнир RCC 7, встретится с американцем Дэвидом Бранчем (22-6). Об этом сообщила пресс-служба соревнований.



Напомним, изначально Шлеменко должен был драться с чемпионом PFL в среднем весе Луисом Тейлором, но американец получил травму и снялся с боя.



Бранч провёл за карьеру 28 поединков, 22 из которых выиграл. Все его бои прошли в США в различных организациях, в том числе в UFC, Bellator и WSOF. В последней он провёл 10 поединков, стал чемпионом в средней и полутяжёлой весовых категориях.



В UFC Бранч провёл девять боев, в которых одержал четыре победы, в том числе над будущим претендентом на пояс чемпиона Тиагу Сантосом.



Последний бой Шлеменко провёл 5 сентября 2019 года на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night на Дальневосточном экономическом форуме. Шлеменко встречался с американцем Крисом Ханикаттом. Судьи единогласно присудили победу американскому бойцу.