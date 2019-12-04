Блахович и Андерсон проведут реванш 18 февраля, победитель получит титульный бой

В UFC официально подтвердили претендентский бой между бойцами полутяжёлого веса Яном Блаховичем и Кори Андерсоном, сообщает пресс-служба организации. Бой пройдёт на турнире UFC Fight Night в Рио-Ранчо 15 февраля. Победитель этого поединка станет претендентом на титульный бой номер 1 и встретится в будущем с Джоном Джонсом, если американец к тому времени будет владеть титулом.



Бойцы уже встречались в прошлом, в сентябре 2015 года Андерсон одолел соперника решением судей. На данный момент Кори занимает пятое место в рейтинге UFC и идёт на серии из четырёх поединков. Последний раз он выходил в октагон в минувшем месяце, когда нокаутировал Джонни Уокера. Что касается Блаховича, то поляк победил шесть раз в последних семи боях. В ноябре 2019 года он одолел Роналдо Жакаре Соузу.