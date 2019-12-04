Макгрегор поставил лайк фейковой новости о том, что Хабиб провалил допинг-тест

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поставил лайк фальшивой новости о российском чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове в «Твиттере». В записи говорится, что Нурмагомедов попался на допинге и его бой с Тони Фергюсоном оказался под угрозой срыва.



«Хабиб Нурмагомедов провалил допинг-тест USADA, в его крови обнаружен высокий уровень остарина. Его бой с Тони Фергюсоном оказался под серьёзной угрозой. Вот почему менеджер Хабиба Али Абдельазиз постил твит о USADA — чтобы не отвечать на вызовы», — гласит сообщение в «твиттере» Meet Akolia, который зарегистрирован в соцсети под ником I'm Notorious, что является официальным прозвищем Конора Макгрегора.

Фото: «Твиттер» Meet Akolla

Макгрегор должен вернуться в октагон 18 января 2020 года в поединке в полусреднем весе с Дональдом Серроне. Нурмагомедов весной должен встретиться с Тони Фергюсоном.