Гэтжи: бой Серроне и Макгрегора — это шоу фриков

Боец UFC Джастин Гэтжи считает, что решение Конора Макгрегора перейти в полусредний вес является частью плана по получению боя с победителем поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.



«Бой Серроне и Макгрегора — это шоу фриков. Не знаю, что ещё добавить. Даже хорошо, Конор сам расчистил мне дорогу. Бой в полусреднем весе. Не знаю, хватит ли ему ума сказать, что он будет драться за титул в 170 фунтах. Я бы обдумал это, потому что он не хочет драться со мной. Не думаю, что я его так сильно напугал.



Если он хочет титульный бой, ему нужна ещё одна победа в лёгком весе. Уверен, он будет давить на Дэну Уайта и UFC, чтобы ему дали титульный бой после победы над Ковбоем. Но он может подраться с кем-то ещё в полусреднем весе», — приводит слова Джастина Гэтжи BJPenn.