«Майкл Джордан, где ты?» Нурмагомедов сыграл в баскетбол
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов принял участие в игре в баскетбол.
«Я просто люблю эту игру. Майкл Джордан, где ты?», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
В следующем поединке Хабиб Нурмагомедов должен встретиться с Тони Фергюсоном. Нурмагомедов и Фергюсон выйдут в октагон в Нью-Йорке 18 апреля.
Последний бой Нурмагомедов провёл в сентябре, когда в титульном поединке победил американца Дастина Порье. Фергюсон не выходил в октагон с июня, после того как победил Дональда Серроне.
31-летний Нурмагомедов провёл 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 28 побед (в том числе 12 побед в 12 боях в UFC). На счету 35-летнего Фергюсона 25 побед в 28 поединках в MMA.
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