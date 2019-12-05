«Майкл Джордан, где ты?» Нурмагомедов сыграл в баскетбол

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов принял участие в игре в баскетбол.



«Я просто люблю эту игру. Майкл Джордан, где ты?», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

В следующем поединке Хабиб Нурмагомедов должен встретиться с Тони Фергюсоном. Нурмагомедов и Фергюсон выйдут в октагон в Нью-Йорке 18 апреля.

Последний бой Нурмагомедов провёл в сентябре, когда в титульном поединке победил американца Дастина Порье. Фергюсон не выходил в октагон с июня, после того как победил Дональда Серроне.



31-летний Нурмагомедов провёл 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 28 побед (в том числе 12 побед в 12 боях в UFC). На счету 35-летнего Фергюсона 25 побед в 28 поединках в MMA.