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Руис и Джошуа провели дуэль взглядов. Видео

Руис и Джошуа провели дуэль взглядов. Видео
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энди Руис и его соперник Энтони Джошуа провели дуэль взглядов в преддверии матча-реванша, который состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

В июне 2019 года 30-летний Руис неожиданно победил ровесника Джошуа и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Руис провёл 34 боя в профессиональном боксе, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение. На счету Джошуа 23 поединка, в которых он одержал 22 победы (в том числе 21 нокаутом) и потерпел одно поражение.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Энди Руис — Энтони Джошуа.

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