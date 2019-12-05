Менеджер Хабиба призвал бойцов UFC не сотрудничать с USADA

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, заявил, что бойцам организации не стоит сотрудничать с Антидопинговым агентством США.

«Если вы боец UFC и вас пытается найти USADA, чтобы связаться напрямую, никогда не делайте этого. Потому что их работа — выписывать дисквалификации. Либо мы, либо они», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».

Чуть позже менеджер уточнил свою позицию.

«USADA — очень важная часть спорта, которая помогает устранять обманщиков. Порой я не согласен с ним, но оно нужно, чтобы сохранить спорт чистым», — написал он в другом твите.

Ранее стало известно, сколько допинг-тестов сдал 31-летний Нурмагомедов за карьеру в UFC.