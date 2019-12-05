Менеджер Хабиба призвал бойцов UFC не сотрудничать с USADA
Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, заявил, что бойцам организации не стоит сотрудничать с Антидопинговым агентством США.
«Если вы боец UFC и вас пытается найти USADA, чтобы связаться напрямую, никогда не делайте этого. Потому что их работа — выписывать дисквалификации. Либо мы, либо они», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».
Чуть позже менеджер уточнил свою позицию.
«USADA — очень важная часть спорта, которая помогает устранять обманщиков. Порой я не согласен с ним, но оно нужно, чтобы сохранить спорт чистым», — написал он в другом твите.
Ранее стало известно, сколько допинг-тестов сдал 31-летний Нурмагомедов за карьеру в UFC.
Нурмагомедов сдал более 40 допинг-тестов в UFC
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