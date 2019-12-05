Знаменитый повар показал тренировки и захотел подраться с Хабибом. Видео
Знаменитый турецкий шеф-повар Нусрет Гёкче, известный под прозвищем Salt Bae, показал, как тренируется, и выразил готовность выйти в октагон с такими бойцами MMA, как Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, и Конор Макгрегор.
«Я готов встретиться с кем угодно. Макгрегор, Хабиб — без разницы. Я готов. Сам я слишком их уважаю, чтобы бросать вызов, но если меня пригласят, я готов к поединку.
Я мясник, но я также люблю спорт. Каждое утро я просыпаюсь рано и первым делом провожу тренировку. После этого целый день работаю.
Спорт для меня очень важен. И еда — мясо в том числе — очень важна для спортсмена», — приводит слова повара RT.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
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