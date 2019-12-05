В Ростове пройдёт открытый чемпионат и первенство по тайскому боксу
С 28 по 29 декабря в Ростове-на-Дону в детско-юношеской спортивной школе 12 (ул. 2-я Краснодарская, д. 149-в) состоятся открытый чемпионат и первенство по тайскому боксу. В турнире за звание сильнейших поборются более сотни спортсменов разных возрастов и весовых категорий.
В пятницу 27 декабря пройдёт мандатная комиссия, жеребьёвка и взвешивание участников. В субботу 28 декабря состоятся предварительные поединки. Финальные противостояния и награждение победителей пройдут в воскресенье 29 декабря. Вход на все соревновательные дни свободный. Начало турнира в 12:00 (время местное).
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