В Ростове пройдёт открытый чемпионат и первенство по тайскому боксу

С 28 по 29 декабря в Ростове-на-Дону в детско-юношеской спортивной школе 12 (ул. 2-я Краснодарская, д. 149-в) состоятся открытый чемпионат и первенство по тайскому боксу. В турнире за звание сильнейших поборются более сотни спортсменов разных возрастов и весовых категорий.

В пятницу 27 декабря пройдёт мандатная комиссия, жеребьёвка и взвешивание участников. В субботу 28 декабря состоятся предварительные поединки. Финальные противостояния и награждение победителей пройдут в воскресенье 29 декабря. Вход на все соревновательные дни свободный. Начало турнира в 12:00 (время местное).