Екатерина Винникова проведёт бой по правилам К-1
Россиянка Екатерина Винникова, завоевавшая серебряную медаль чемпионата мира по тайскому боксу в весовой категории до 60 кг (турнир проходил в июле в Таиланде), готовится провести поединок в статусе профессионального бойца К-1. Винникова выйдет на ринг в Польше (город Нова-Суль) 14 декабря в рамках бойцовского шоу MFC 17. Соперницей россиянки станет представительница Польши Эмилия Червинска.
Поединок пройдёт в категории до 60 кг в формате трёх раундов по три минуты. В настоящий момент российская спортсменка проводит подготовку к бою. По её словам, тренировки проходят по плану. На следующей неделе она готовится отправиться к месту проведения боя.
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