Хабибу и его отцу вручили ордена
Сегодня, 5 декабря, российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, и его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов получили ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан». Награды отцу и сыну Нурмагомедовым вручил лично глава Дагестана Владимир Васильев.
Нурмагомедов-старший опубликовал в «Инстаграме» фотографию с церемонии вручения орденов.
«Спасибо большое, Владимир Абдуалиевич, за доверие и поддержку. Эта награда является для нас большим событием и признанием нашего труда. Наша задача — принести максимум пользы для нашей республики и страны», — подписал снимок тренер.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Абдулманапа Нурмагомедова.
Знаменитый повар показал тренировки и захотел подраться с Хабибом. Видео
А. Емельяненко дал прогноз на возможный бой Нурмагомедов — Мейвезер
- 5 декабря 2019
-
15:03
-
14:52
-
14:46
-
14:07
-
13:57
-
13:44
-
13:13
-
12:08
-
11:20
-
10:20
-
09:37
-
09:00
-
00:59
- 4 декабря 2019
-
23:45
-
22:58
-
20:02
-
19:53
-
18:35
-
17:42
-
16:51
-
16:16
-
15:22
-
14:09
-
13:50
-
13:15
-
12:13
-
11:25
-
11:09
-
10:25
-
10:10
-
09:05
-
00:51
- 3 декабря 2019
-
23:45
-
23:29
-
22:20
Партнерский контент