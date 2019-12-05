Хабибу и его отцу вручили ордена

Сегодня, 5 декабря, российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, и его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов получили ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан». Награды отцу и сыну Нурмагомедовым вручил лично глава Дагестана Владимир Васильев.

Нурмагомедов-старший опубликовал в «Инстаграме» фотографию с церемонии вручения орденов.

«Спасибо большое, Владимир Абдуалиевич, за доверие и поддержку. Эта награда является для нас большим событием и признанием нашего труда. Наша задача — принести максимум пользы для нашей республики и страны», — подписал снимок тренер.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Абдулманапа Нурмагомедова.

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